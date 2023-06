Pisa | Kolarov è il nuovo direttore sportivo | si è diplomato ad aprile

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Aleksandarè ildel. “Terminata una lunga ed importante carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in club prestigiosi come Inter, Manchester City, Roma, Lazio e Stella Rossa, oltre ad aver vestito per 94 volte la maglia della nazionale serba, Aleksandarha scelto di proseguire la sua esperienza nel mondo del calcio in qualità di ds”, si legge nella nota. Per lui accordo biennale, che avrà decorrenza dal prossimo 1 luglio 2023. L’ex terzino si èad2023 dopo aver superato gli esami finali di un corso che ha visto la partecipazione anche di altri nomi noti: Andrea Caracciolo, Lorenzo Ariaudo, Felice Evacuo. SportFace.