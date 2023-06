Dicie pensi al design, alla sperimentazione, all'eleganza. Pensi alla tradizione, al Made in Italy, all'artigianato che diventa avanguardia tecnologica. Dicie pensi anche allo sport, dalle auto alla fiaccola olimpica di Torino 2006, dal nuovissimo Luxury Padel Court all'Allianz Stadium bianconero. C'è un mondo dietro a quella firma tanto ...Non che fosse messa male in partenza: tutt'altro, ma l'uso lasciadelle tracce, anche quando ... La maestria di, che ne ha firmato lo stile, si vede tutta. Ogni curva, ogni tratto del ...... sono gli Elan E43 ed E6 , per la cui realizzazione è intervenuto lo studiocon Daniele ... A far da contorno ilammirato Moro di Venezia II, testimonial del Salone Nautico.

Pininfarina: "Sempre vicino alla mia Juve discriminata... Max motivatore come Ferrari" La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Pininfarina a Gazzetta: «Sempre vicino alla mia Juve discriminata... Max motivatore come Ferrari. La Juventus è stata reattiva, considerando la penalizzazione a campionato ...