Pierpaola Romano | la poliziotta uccisa dal collega a Roma «Cercava di allontanarlo»

La scoperta della malattia e il bisogno di riavvicinarsi alla famiglia in un momento così duro della sua vita: queste le probabili ragioni alla base della decisione di, sostituto commissario coordinatore di polizia, di interrompere la relazione con Massimiliano Carpineti , il collega di 13 anni più giovane. L'uomo, però, era così ossessionato da ..."Gli omicidi di Giulia Tramontano , giovane donna al settimo mese di gravidanza uccisa dal suo compagno, e di, agente di polizia in servizio alla Camera freddata da un suo collega, sono solo la punta dell'iceberg. In queste ore proviamo sgomento e angoscia per due storie di cronaca che hanno ..."Gli omicidi di Giulia Tramontano , giovane donna al settimo mese di gravidanza uccisa dal suo compagno, e di, agente di polizia in servizio alla Camera freddata da un suo collega, sono solo la punta dell'iceberg. In queste ore proviamo sgomento e angoscia per due storie di cronaca che hanno ...

Pierpaola Romano uccisa nel primo giorno di chemioterapia. Il suo assassino non accettava la fine della relazione RomaToday

Solo la pioggia che nel primo pomeriggio inizia a cadere, interrompe quel silenzio innaturale sceso da giovedì sera su via Rosario Nicolò, al quartiere Torraccia di Roma. I vicini ...Massimiliano Carpineti non accettava la decisione di Pierpaola Romano, sua collega poliziotta, di interrompere la loro relazione ...