Pierpaola Romano femminicidio | la poliziotta uccisa dall’ex Massimiliano Carpineti | cosa è successo?

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per 'il Messaggero'Solo la pioggia […] interrompe quel silenzio innaturale sceso da giovedì sera su via Rosario Nicolò, al quartiere Torraccia di Roma. I vicini di casa ...I vicini di casa di, 58 anni, sostituto commissario coordinatore di polizi a, sono ancora sconvolti: 'Non posso dire altro se non che era una bravissima persona'. Il dolore, lo ...La scoperta della malattia e il bisogno di riavvicinarsi alla famiglia in un momento così duro della sua vita: queste le probabili ragioni alla base della decisione di, sostituto commissario coordinatore di polizia, di interrompere la relazione con Massimiliano Carpineti , il collega di 13 anni più giovane. L'uomo, però, era così ossessionato da ...

Pierpaola Romano uccisa nel primo giorno di chemioterapia. Il suo assassino non accettava la fine della relazione RomaToday

Tanta gente per Yrelis e per tutte le altre donne vittime di femminicidio. L'ultima donna uccisa: la poliziotta Pierpaola Romano per mano di un collega. La città del frusinate chiede più attenzione, ...Appena quattro giorni dopo la morte di Giulia, un’altra donna, la poliziotta Pierpaola Romano, è stata uccisa dal collega Massimiliano Carpineti, che secondo le ipotesi degli inquirenti non accettava ...