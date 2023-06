PFAS e risarcimenti | tre aziende chimiche statunitensi pagheranno quasi 1 | 2 miliardi di dollari

(Di sabato 3 giugno 2023) Tre dei principali gruppi chimici, Chemours, DuPont e Corteva, hanno raggiunto un accordo di 1,2diper risolvere le richieste di risarcimento seguite all'accusa di aver contaminato fonti d'acqua in tutti gli Stati Uniti con le dannose sostanzenote come...

All'inizio di quest'anno, l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha proposto nuovi standard per limitare inell'acqua potabile pubblica , imponendo alle aziende di ...Ma quando le aziende coinvolte hanno scoperto che i, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche, ... A raccontare questa vicenda, che in West Virginia e Ohio ha portato aper 750 milioni ...Mentre le aziende private citate davanti alla corte d'Assise per il disastro ambientale causato dai, che valeper milioni di euro, utilizzano una traduttrice bilingue che pagano ...

Pfas, risarcimenti per quasi 1,2 miliardi di dollari da tre aziende chimiche RaiNews

Le sostanze per e polifluoroalchiliche, note come Pfas, sono ritenute causa di cancro e di altri problemi di salute e richiedono tempi molto lunghi per essere decomposte ...In Tribunale a Vicenza va in scena il racconto di un capitalismo rapace, che ha sfruttato la scienza per ottenere sostanze chimiche, poi rivendute e utilizzate nella produzione di beni di consumo di m ...