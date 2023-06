Perché il governo durerà 5 anni Gomez promuove Meloni

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 giugno 2023) Ildi Giorgiaè saldo e forte.? Lo spiega Peter. E l'analisi è totalmente inaspettata. Il direttore de “Il Fatto Quotidiano.it”, in collegamento con il talk su La7 “In Onda”, sabato 3 giugno, ha snocciolato i punti vincenti dell'esecutivo della leader di Fratelli d'Italia. “Prevedevano che persarebbe stata durissima, specie dal punto di vista economico. Invece, la recessione non c'è e l'Italia sta andando molto bene anche rispetto agli altri Paesi europei. Le cifre non sono straordinarie, ma siamo nei Paesi di testa. A Roma non si trova una camera d'albergo se non a prezzi esorbitanti”, ha riconosciutoprima di enumerare gli altri punti: “Secondo punto:conta su una maggioranza che non dipende dai partitini o dal Renzi ...