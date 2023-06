Pentathlon moderno | Elena Micheli vola a Parigi 2024 | “Emozione indescrivibile | ai Giochi con il sorriso ma voglio dire la mia”

(Di sabato 3 giugno 2023) Una grandissimaha ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di, grazie alla vittoria nelle finali della Coppa del Mondo diad Ankara. Un risultato incredibile, in una giornata che ha visto anche il quarto posto di un’altra azzurra, Alice Sotero. “E’ un’, l’anno scorso avevo vinto il titolo mondiale ma questa gara ha avuto una storia molto particolare – spiegain esclusiva ai microfoni di Sportface.it – La settimana prima di partire sono dovuta stare ferma per un principio di pubalgia, ci sono stati diversi imprevisti che mi hanno portato a questo appuntamento non al massimo della forma. Così insieme al mio staff abbiamo deciso di affrontarla come una gara ...

