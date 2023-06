Pentathlon | Finali Coppa del Mondo Ankara 2023 | Matteo Cicinelli ottavo | pass olimpico per Mohanad Shaban

(Di sabato 3 giugno 2023)(Carabinieri) non riesce ad emulare Elena Micheli nella prova individuale maschile delledideldimoderno, in corso ad, in Turchia: l’azzurro si piazzae non riesce a staccare ilper Parigi 2024, assegnato al vincitore odierno, l’egiziano. L’egizianosi impone con 1496 punti, precedendo il britannico Joseph Choong, secondo a quota 1494, battuto di 2? dall’africano al termine della prova di laser run. Più staccati tutti gli altri concorrenti, con il terzo posto che va al messicano Emiliano Hernandez con 1476. ...

Una grandissima Elena Micheli ha ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, grazie alla vittoria nelledella Coppa del Mondo dimoderno ad Ankara. Un risultato incredibile, in una giornata che ha visto anche il quarto posto di un'altra azzurra, Alice Sotero. ' E' un' emozione ...Elena Micheli mette tutte in fila ad Ankara, in Turchia, nelledi Coppa del mondo 2023 dimoderno . L'atleta dei Carabinieri, campionessa iridata in carica, stacca anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, riservato solo alla vincitrice. Un'...Elena Micheli da sogno . L'azzurra vince ledi Coppa del Mondo dimoderno ad Ankara, Turchia , e conquista il pass olimpico per Parigi 2024. Una prova straordinaria quella della ventiquattrenne che nella laser run è riuscita a ...

Finali Coppa del mondo di Pentathlon moderno 2023: Elena Micheli ... Olympics

Matteo Cicinelli (Carabinieri) non riesce ad emulare Elena Micheli nella prova individuale maschile delle Finali di Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno, in corso ad Ankara, in Turchia: l'azzurr ...L'azzurra trionfa nella finale di Ankara davanti al duo Ozyuksel-Oteiza e conquista la prima carta azzurra per Parigi 2024. Podio sfiorato per Sotero ...