Pentathlon | Elena Micheli stratosferica! Vince la Finale di Coppa del Mondo e si qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024!

(Di sabato 3 giugno 2023) Garrisce il tricolore ad Ankara, in Turchia, sede delle Finali delladel2023 dimoderno: la campionessa delin carica(Carabinieri) conquista la gara femminile e, cosa ancor più importante, stacca il pass non nominale per ledi2024, riservato soltanto alla vincitrice odierna. Quarto posto per Alice Sotero (Fiamme Azzurre). Insi ripartiva con i punti del ranking round di scherma disputato per le semifinali, e cosìera sesta a quota 225 ed Alice Sotero si ritrovava dodicesima con 210, mentre la francese Marie Oteiza era in testa a quota 245. L’equitazione ha segnato l’inizio della rimonta di...

