Pendolari | non bastano nuove infrastrutture se non cambiano i meccanismi di gestione

(Di sabato 3 giugno 2023) Il circostanziato e approfondito Dataroom del 29 maggio scorso, “perché isono ostaggio dei treni”, di Milena Gabanelli e Gianni Santucci non rende completamente l’idea delle cause dell’inefficienza e della scarsa affidabilità dei treniitaliani. Inefficienza che spiega il loro minor utilizzo, circa 2,3 milioni dicontro i 3 milioni del 2019 (sempre pochi), rispetto alle consistenti risorse pubbliche spese. Dato registrato dopo la pandemia e il rinnovato ricorso all’uso dell’automobile deiper raggiungere il posto di lavoro o la scuola. Uso maggiore dell’automobile che, inevitabilmente, aumenta la consulle strade e il già alto inquinamento atmosferico. Va precisato che il “grosso” deismo non lo troviamo sui treni, ma sugli ...

Residente a Civitavecchia, De Santis era uno dei tantiche ogni giorno raggiungono la Capitale dalla provincia per lavorare. Esi esclude che, data l'ora tarda, dietro lo scontro fatale ...... la crisi climatica richiede risposte immediate econtraddittorie'. La replica 'Quella di ... così come per iabbonati al servizio ferroviario regionale, fino al potenziamento del Servizio ...Una novità che potrebbe spingerepochia usufruire dei parcheggi di interscambio per le soste di lunga durata.

Spostatevi con i treni! "Provate sulla vostra pelle i disagi di noi ... LA NAZIONE

La nuova programmazione dell’orario estivo di Trenitalia, a partire dal 12 giugno 2023, contiene novità che definire scandalose è usare un eufemismo". L’attacco arriva da Giampaolo Giannelli (foto), r ...Dopo un'attesa di 15 anni sono stati finalmente aperti i parcheggi di Capriate e Brembate di interscambio con l'autostrada A4, ancora pochi, però, gli utenti.