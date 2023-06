Alfonso, presidente della fondazione Univerde, già ministro dell'ambiente e tra i promotori dell'inserimento della tutela ambiente in costituzione ha consegnato al vicesindaco di Monte San ...Il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso, chiede di inserire nello statuto dei Comuni l'art.9 della Costituzione che definisce i nuovi principi di tutela ambientale. ads Commenti FBL'ex Ministro dell'Ambiente Alfonsoha ricordato che: "I Goals delle Nazioni Unite sono essenziali per evitare che il cambiamento climatico porti con sé conseguenze catastrofiche. ...

Pecoraro Scanio: "Comuni inseriscano art. 9 costituzione nei propri statuti" Il Tempo

Il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, chiede di inserire nello statuto dei Comuni l'art.9 della Costituzione che definisce i nu ...