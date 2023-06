Pecci | «Lautaro Martinez | stagione da 9 In finale metterei Lukaku»

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023) L’Inter ha un attacco in grandissima forma, da Romelu. Eraldone parla in questo modo in ‘A Tutto Calcio‘. CONSIGLI – Eraldoconsiglia l’allenatore dell’Inter sulladi Champions League: «A Inzaghi suggerirei. Uno dei segreti del Manchester City è il recupero palla veloce, per questo hanno tanto possesso. Quando la perdono pressano e accorciano subito. Con uno comeche sa proteggere palla e far salire la squadra l’Inter potrebbe giovarne. Lui sta anche meglio, non mi permetto di dare consigli ma sarebbe meglio di Dzeko secondo me. Dopo il Mondialeè migliorato tantissimo, nel momento determinante dellaha inciso quindi ...