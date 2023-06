Parma-Cagliari | playoff Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di sabato 3 giugno 2023) Questa sera alle 20.30, allo stadio Tardini, ilospita ilper il ritorno della semifinale deidiB. Si riparte dall’incredibile 3-2 in favore dei sardi dell’andata, che si erano imposti in rimonta grazie ad uno straordinario Luvumbo. Ecco dunque le ultime sullee dove vedere intelevisiva il match, come arrivano le due squadre Una sfida assolutamente impronosticabile ma soprattutto che è pronta ad accendersi, considerate anche le polemiche da parte gialloblù dell’andata. Il 3-2 delinfatti ha lasciato qualche strascico, con il DS delPederzoli che poi si era ...

Stasera arriva la semifinale di ritorno dei playoff che si giocherà al Tardini di Parma ma potrà essere seguita anche dall’Unipol Domus APPUNTAMENTO CON LA STORIA. Il Cagliari è forte del 3-2 dell’and ...La Sardegna intanto continua a seguire i suoi “leoni” e a far sentire la sua presenza: biglietti esauriti nel settore ospiti allo stadio del Parma ed è per questo che saranno allestiti i maxi schermi ...