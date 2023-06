Parma-Cagliari oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

(Di sabato 3 giugno 2023) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Ennio Tardini valevole per il ritorno della semifinale dei playoff del campionato italiano di. Gli uomini guidati da Fabio Pecchia, dopo la sconfitta nella gara di andella Unipol Domus, hanno assolutamente bisogno di vincere per raggiungere la finale. I ragazzi di Claudio Ranieri, dal loro canto, vogliono consolidare il vantaggio acquisito per andare a giocarsi il ritorno inA. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 giugno alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e ...

Il Bari è la prima finalista dei playoff di Serie B e ora attende di sfidare la vincente che uscirà domani sera da(andata 3 - 2 per i sardi). L'accesso all'ultimo step degli spareggi post season è stato un mezzo miracolo per i ragazzi di Michele Mignani, in grado di ribaltare il Südtirol dopo lo [...Chi, tra, affronterà il Bari nella finale dei playoff di Serie B Si riparte dal 3 - 2 della semifinale di andata in favore dei sardi. Per la trentottesima giornata di Ligue 1 Il ...Restiamo in Italia con la Serie B che dopo l'impresa del Bari vincente nella ripresa con il Sudtirol in 10 uomini troviamo l'atteso ritorno della seconda semifinale tradelle 20.30. ...

Il Bari, qualificato alla finale, attende il suo prossimo avversario, che uscirà dall’incrocio dello stadio Ennio Tardini, dove si daranno appuntamento Parma e Cagliari. Si riparte dal 3-2 maturato ...Stasera la semifinale di ritorno, per passare il turno agli emiliani di Pecchia serve una vittoria con qualsiasi risultato. All'andata, un meraviglioso 3-2. Ranieri valuta se schierare dall'inizio il ...