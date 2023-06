Parma-Cagliari 0-0 | playoff Serie B | sardi in finale contro il Bari

(Di sabato 3 giugno 2023) L’andata era stata pirotecnica e davvero incredibile, soprattutto nel colpo di coda del match: dopo essere andato in vantaggio 2-0 all’Unipol Arena, infatti, ildi Fabio Pecchia era riuscito a farsi ribaltare dalpadrone di casa che, negli ultimi giri d’orologio, aveva tirato fuori dal cilindro tutta la grinta di mister Claudio Ranieri per il 3-2. Il ritorno del Tardini, terminato poco fa, non ha regalato reti a grappoli come il primo atto di questo centottanta minuti, ma le emozioni non sono di certo mancate., ritorno delle semifinali dei, si è chiusa con il risultato di 0-0: sommato al punteggio emerso dalla prima gara, sono ia raggiungere il(che ha sconfitto il Sudtirol) nella finalissima che ...

