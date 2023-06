Parla la madre di Alessandro Impagnatiello | la confessione di Sabrina Paulis sull’omicidio di Giulia Tramontano scuote la comunità

(Di sabato 3 giugno 2023) Trovato il corpo senza vita di, il compagno confessa l’omicidio Il corpo diè stato ritrovato senza vita nella notte del 31 maggio a Senago, in provincia di Milano. La giovane donna di 29 anni, incinta al settimo mese, era scomparsa il weekend precedente, lasciando spazio a una preoccupante ricerca che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nipsey Hussle: ucciso in una sparatoria Violenza contro le donne, la Giornata internazionale Studente uccide il padre a Collegno Chiesta la condanna a 5 anni per Pietro Genovese Funzionario polizia accoltella colleghi: Gonesse a lutto E’ morto Simone Cantaridi, sterminò la famiglia anni fa

"Mio figlio è un mostro", così fra le lacrime la madre di Alessandro Impagnatiello a Rai1 RaiNews

Intanto a Sant'Antimo, paese d'origine di Giulia, è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali ...''Mio figlio è un mostro''. Così a 'La vita in diretta' Sabrina Paulis, la mamma di Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano.