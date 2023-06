(Di sabato 3 giugno 2023) Elenad'Italia ha vinto la finale femminile alla finale della Coppa del Mondo di2023, in corso ad Antalya in. ottenendo la qualificazione per i Giochi Olimpici di...

Elena Micheli d'Italia ha vinto la finale femminile alla finale della Coppa del Mondo di pentathlon moderno 2023, in corso ad Antalya in Turchia, ottenendo la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Alle spalle della 23enne italiana la turca Ilke Ozyuksel e la francese Marie Oteiza. Elena Micheli da sogno. L'azzurra vince le finali di Coppa del Mondo di pentathlon moderno ad Ankara, Turchia, e conquista il pass olimpico per Parigi 2024. Una prova straordinaria quella della ventiquattrenne che nella laser run è riuscita a recuperare dodici secondi di svantaggio.

Parigi 24: Pentathlon, Micheli vince in Turchia e ottiene pass - Sport Agenzia ANSA

L'italiana Elena Micheli ha vinto la finale femminile della Coppa del Mondo di Pentathlon 2023, in corso ad Antalya in Turchia, ottenendo la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Alle ...Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una me ...