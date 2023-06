Parata 2 giugno. Ecco la storica Alfetta 1800 dei Carabinieri e la nuovissima Alfa Romeo Tonale

(Di sabato 3 giugno 2023) Roma, 022023 Le auto deisfilano alladel 2ai Fori Imperiali a Roma. Tra le auto anche l'e l'Ibrida che a breve sarà distribuita all'...

AGI/Vista - Le auto dei Carabinieri sfilano alladel 2ai Fori Imperiali a Roma. Tra le auto anche l'Alfetta 1800 e l'Alfa Romeo Tonale Ibrida che a breve sarà distribuita all'Arma. Ecco le immagini.Inaugurazione conL'opera così ottenuta, intitolata Waves of Life , sarà inaugurata domani, domenica 4alle 17.30 con una grandespettacolare, che partirà da Piazza S. Spirito, ...Quell'infinitadi bandiere arcobaleno che ogni anno ainfesta i loghi aziendali in tutto il mondo occidentale, quelle improbabili testimonianze trans e non binarie che spuntano nelle ...

E' andato in scena giovedì sera lo spettacolo scritto e diretto da Massi Fruchi, liberamente ispirato a “Agenzia Matrimoniale” di Dory Cei. Una produzione dell’associazione culturale Paro Paro con il ...Milano, 3 giu. (Adnkronos) - Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali. Lo afferma il Codacons, rendendo noti ...