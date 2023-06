Paramount+ sponsor dell' Inter per la finale di Champions

(Di sabato 3 giugno 2023) Per la prossima stagione Nel 2023 - 24, come riporta Gazzettao Sport ,resterà tra i partner del club, non come main. Il logoa piattaforma occuperà lo spazio dietro la ...

Per l'ultimo match di campionato contro il Torino, ma soprattutto per la fnale di Champions League contro il Manchester City, l'Inter avrà come nuovodi maglia+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa. Il club neroazzurro va così a riempire lo spazio lasciato libero da Digitalbits, da qualche ...Nuovoe premio Champions per i nerazzurri: dieci milioni dalla, nove alla squadra se batte il City. Oggi col Torino le prove generali. 'Un gemello per Leao', le strategie per il ...La notizia per l'Inter è che stasera e poi sabato ci sarà finalmente il nome dellosulla maglia,+, accordo che abbraccerà anche la prossima stagione (retro maglia) per complessivi ...

Che cos'è Paramount+: il nuovo sponsor di maglia dell'Inter Goal Italia

"Inter kolossal". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi al fato che i nerazzurri in finale di Champions avranno Paramount ...Cifre e dettagli dell’accordo tra l’Inter e Paramount +. E chi c'è in pole position come main sponsor per il 23/24 ...