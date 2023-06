Pallanuoto | LA LEGGE DEI PIÙ FORTI! Pro Recco campione d’Europa per la terza volta di fila!

(Di sabato 3 giugno 2023) Non c’è due senza tre. La Proè la squadra dipiù forte al mondo e continua a dimostrarlo: arriva laChampions League di fila per i liguri che si impongono anche in quel di Belgrado. Dopo Coppa Italia e scudetto, altro Triplete per la banda di Sandro Sukno che, in Serbia, batte i padroni di casa del Novi Beograd nettamente per 14-11. Una partita senza storia, come messo in chiaro dalla squadra italiana sin dal primo quarto: 4-1 di parziale con Di Fulvio e Zalanki a dominare il match. A metà gara il vantaggio sale ancora: fondamentale anche capitan Ivovic che a 7” dalla sirena trova il 9-5 che significa +4. Granados segna a ripetizione (a fine gara sono cinque) ma Del Lungo risulta decisivo in diverse occasioni e il 4-4 al termine del terzo quarto lascia poche speranze ai padroni di casa. Ultimo periodo con ...

