Palinsesto Rai | le serie tv da seguire quest’estate

(Di sabato 3 giugno 2023) Molte letv proposte dalla direzione Cinema eTv per ilestivo delle reti Rai. A partire da giugno 2023 su Rai 1 sarà possibilediversi prodotti che arrivano dalla Francia e dal Regno Unito mentre su Rai 2 non mancheranno titoli spagnoli. Su Rai 3 invece si potranno rivedere tutte le puntate de L’amica geniale, tratta dalla quadrilogia di successo di Elena Ferrante. Letv dell’estate 2023 dasu Rai 1 Dal 13 giugno, il martedì diventa su Rai Uno il giorno dell’appuntamento con la serialità europea di grande qualità con “Sophie Cross – Verità nascoste”, sei episodi in tre serate, in prima visione assoluta, di unafranco-belga tra crimine e sentimento. Protagonista è l’attrice Alexia Barlier nei panni di una brillante ...

... dovrebbe approdare nelde La7 e, al suo posto su3, potrebbe arrivare Serena Bortone, data in uscita dalla trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda nelferiale di1.... ecco come sarà Da quando sono iniziate le riprese della quarta stagione di uno dei prodotti che ha dato più soddisfazioni al, Mare Fuori, Ivan Silvestrini ha comunicato tramite il suo ...Nella stessa missiva, Annunziata faceva trapelare il timore di possibili blitz della nuova dirigenza dellasugli autori e sulla collocazione neldi Mezz'ora in Più. E come potevano ...

Stasera in TV, film e programmi in onda venerdì 2 giugno 2023: la programmazione Rai, Mediaset e Sky Canale Dieci

Le novità sui palinsesti Rai della stagione 2023/2024 prevedono una rivoluzione legate al parterre di conduttori che affolleranno i canali della tv di Stato. Tra gli addii spicca quello di Fabio Fazio ...Dopo l’addio del conduttore di “Che tempo che fa” anche il vicedirettore del Corriere della Sera lascia viale Mazzini ...