Pagelle Manchester City-Manchester United 2-1 | voti e tabellino finale FA CUP 2022 23

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilinsegue il Treble. Ora manca solo la Champions League. Con una prestazione superba di Gundogan, ma anche di tutta la squadra ilpassa sulnelladi FA CUP per 2-1 grazie proprio alla doppietta del centrocampista tedesco. Per lonon basta una grande prestazione di Bruno Fernandes, autore del gol e di una prestazione totale. Deludono Eriksen e De Gea. Gli HIGHLIGHTS DEL MATCH(3-2-4-1): Ortega 7; Walker 6,5 (95? Laporte SV), Dias 6,5, Akanji 6,5; Stones 7, Rodri 7; B. Silva 6,5, De Bruyne 6 (76? Foden 6,5), Gundogan 9, Grealish 5,5 (89? Aké SV); Haaland 6. All. Guardiola 7.5(4-2-3-1): De Gea ...

È l'ultima occasione: il match termina 2 - 1 per ilCity . City - United, le. Gundogan 8 : i suoi tiri da fuori decidono la finale: cecchino! Haaland 5,5 : impalpabile, spreca un'......League ad Istanbul contro ilCity di Guardiola. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee ...Quando allenava ilUnited , il tecnico giallorosso commentò negativamente la ... La Roma perde ai rigori contro il Siviglia: ledella finale di Europa League

Manchester City-Manchester United 2-1, le pagelle: Gundogan ancora decisivo, male Eriksen TUTTO mercato WEB

Il Manchester City ha battuto lo United nella finale di FA Cup mandando un segnale all'Inter per la Champions League.Non un fenomeno, ma un giocatore su cui poter sempre contare anche grazie alla sua esperienza in squadre come Porto, Inter e Manchester United. (Dal 94' Rekic: 6. Senza infamia e senza lode, fa il suo ...