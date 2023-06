Padre investe e uccide la figlia sul vialetto di casa dopo un litigio | choc a Monopoli

e uccide la figlia. Il fatto, riporta Ansa , è avvenuto nella serata di venerdì 2 giugno a Monopoli, in provincia di Bari. Il corpo privo di vita di una donna di 54 anni è stato trovato ...A uccidere Mariangela Formica , cinquantaquattro anni, sarebbe stato suoVincenzo . Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo l'avrebbe investita e uccisa, dopo una violenta lite per ...Nel dettaglio, a conclusione di una lite riconducibile a dissidi di natura familiare , il, a bordo della propria autovettura, ha investito la figlia Mariangela causandone il decesso. L'uomo è ...

Padre investe e uccide figlia dopo lite, fermato Agenzia ANSA

È stata trovata riversa per terra una donna di 54 anni, in una strada privata di contrada Laghezza, in agro di Monopoli. In base alle prime indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Monopol ...Svolta nelle indagini della donna trovata morta ieri sera in una strada privata di campagna di Monopoli, in provincia di Bari. I carabinieri ...