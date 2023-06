Padre investe e uccide la figlia La follia dopo un litigio | arrestato l' uomo

(Di sabato 3 giugno 2023) Undi 86 anni, già noto alle forze dell'ordine, è in stato di fermo da stanotte con l'accusa di aver investito con l'auto e ucciso launa lite a Monopoli (Bari). Il corpo della vittima, 54 anni, era stato trovato su una strada privata dai carabinieri,una segnalazione arrivata al 112 Segui su affaritaliani.it

Ieri i dissapori trae figlia sarebbero esplosi in modo violento proprio a conclusione di una giornata di festa passata insieme nella casa di famiglia. La villetta, circondata da un ampio ...Inizialmente si pensava a un incidente, poi sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti di suo, Vincenzo, 86 anni. L'anziano, arrestato dai carabinieri, è accusato di aver investito ...Litigavano da tempo. Poi, nella serata di ieri 2 giugno, Vincenzo Formica , 86enne, si sarebbe messo in macchina e avrebbe investito la figlia Mariangela , 54enne, che è stata ritrovata senza vita all'...

Monopoli (Bari), 86enne investe e uccide la figlia dopo una lite: fermato TGCOM

Una lite in famiglia degenerata al punto tale che un uomo di 86 anni si è messo alla guida della sua automobile e, nel vialetto della casa di campagna, ha investito in pieno la figlia 54enne, uccidend ...Un uomo di 86 anni è stato sottoposto a fermo la scorsa notte dai carabinieri a Monopoli con l'accusa di avere investito e ucciso sua figlia 54enne al termine di una lite per motivi familiari (ANSA) ...