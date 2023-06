Osasuna vs Girona – probabili formazioni

(Di sabato 3 giugno 2023) Due club in lotta per la qualificazione all’Europa Conference League si affronteranno domenica 4 giugno quando l’accoglierà ilall’El Sadar. L’inizierà la gara al settimo posto della classifica della Liga, mentre gli ospiti sono a un solo punto di distanza, in nona posizione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’potrebbe essere triste per la fine di una campagna 2022-23 di successo, in cui ha raggiunto la sua seconda finale di Copa del Rey, perdendo di poco contro il Real Madrid. Non è riuscito a qualificarsi per l’Europa attraverso la coppa nazionale, ma ha ancora la possibilità ...

Decisivi, in particolare sonoe Real Madrid - Athletic. In coda la terza retrocessa uscirà tra Valladolid (39 punti), Celta e Almeria (40), Valencia, Getafe e Cadice (41). Il ...(che dipende da sé stesso), Athletic Bilbao,, Rayo Vallecano Siviglia e Maiorca lottano per il posto in Conference League. Espanyol giù In zona retrocessione dopo l'Elche è ...... ma non ne approfitta l'che viene fermato dalla sconfitta contro il Getafe per 2 - 1 (tre punti preziosissimi per la corsa salvezza). Non approfitta del passo falso di entrambe ilche ...

Si Osasuna gana, va a Europa, porque acaba con 53 puntos y solo le puede alcanzar el Athletic, con el que tiene mejor golaverage particular.La jornada 38 en LaLiga Santander definirá qué equipo jugará la Conference League entre Osasuna, Athletic de Bilbao y Girona. Pero, sobre todo, será también una jornada de transistores, de sonrisas y ...