Ortofrutta | prezzi troppo alti | crollano gli acquisti

(Di sabato 3 giugno 2023) La tendenza dei consumi domestici difresca si conferma negativa anche nel primo trimestre di quest’anno, con glida parte delle famiglie italiane fermi a 1,27 milioni di tonnellate, pari ad un decremento sullo stesso periodo del 2022 dell’8 per cento. Stando allo scenario che emerge dalle elaborazioni statistiche dell’Osservatorio di Mercato di CSO Italy sulla base delle rilevazioni effettuate da GfK Italia, gennaio, febbraio e marzo hanno presentato tutti segno negativo: gennaio aveva aperto l’anno con un deciso meno 10 per cento; febbraio meno 5 per cento; marzo meno 8 per cento. Sono così 17 i mesi consecutivi – dal novembre 2021 – che mostrano variazioni negative nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. Diverse secondo gli analisti le motivazioni di fondo di questa situazione preoccupante: le difficoltà ...

La tendenza dei consumi domestici di ortofrutta fresca si conferma negativa anche nel primo trimestre di quest'anno.