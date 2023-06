Oriana rilascia la prima intervista post rottura | Daniele sbotta e si cancella da Twitter

Leggi su biccy

(Di sabato 3 giugno 2023)Marzoli eDal Moro per quanto esteticamente aesthetic come coppia, fuori dal Grande Fratello Vip era palese che non potessero durare a lungo. Insomma, dopo averlo visto nella Casa sfido chiunque a reggere una settimana con lui. Tant’è, proprio in questi giorni la venezuelana hato una lungaa un magazine spagnolo dove ha parlato proprio dellacon, come riportato da Isa&Chia.it. Un’soft e politicamente corretta che ha comunque indispettito il bel Dal Moro, che a quanto pare, nonostante teoricamente sia stato lui a lasciarla, vuole sempre avere l’ultima parola. “Per quanto riguarda il mio rapporto con, non ho voluto dire troppo, è successo tutto molto in fretta” – ha esordito ...