(Di sabato 3 giugno 2023) Non era una partita da verdetti. Quelli per la Cremonese e laerano già arrivati in precedenza. In palio, stasera allo Zini, c'erano un pizzico d'e la volontà di finire al meglio ...

Con il ruggito d'orgoglio dei grigiorossi. È l'arrivederci della Cremonese alla Serie A. La Cremonese si congeda dal massimo campionato con una bella vittoria sulla Salernitana: un gol per tempo, prima Buonaiuto e poi Tsadjout per l'orgoglio degli uomini di Ballardini.

Orgoglio Cremonese! Saluta la A con una vittoria: 2-0 alla Salernitana La Gazzetta dello Sport

La Cremonese chiude con grande orgoglio una stagione che purtroppo ha portato alla retrocessione in Serie B. I ragazzi di Ballardini con cuore e mentalità superano 2-0 la Salernitana