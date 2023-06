(Di sabato 3 giugno 2023) l campo largo non c'e'. E nemmeno appare all'orizzonte. Malgrado gli appelli del Pd a cercare l'unita', le opposizioni vanno spesso in ordine sparso e non perdono occasione per rinfacciarselo. 3 ...

l campo largo non c'e'. E nemmeno appare all'orizzonte. Malgrado gli appelli del Pd a cercare l'unita', le opposizioni vanno spesso in ordine sparso e non perdono occasione per rinfacciarselo. 3 ...Il centro destra ha vinto, la sinistra,, frammentata, inconcludente e confusionaria, ha ... E solo per responsabilità proprie non di certo per unaficcante, determinata, organizzata e ...Questa riforma ha visto un'netta della società che al 95% si è schierata contro la ... L' Intersindacale è stata unita contro Macron ma èsu molte cose, tra cui le prospettive di ...

Opposizione divisa sulle armi, il M5s sfida il Pd - Italia Agenzia ANSA

Il 54% di coloro che non hanno votato alle recenti elezioni comunali si dichiara "arreso". Più forte la demotivazione fra i 35-54enni.Pd in coma, Terzo Polo evaporato, M5s in fase di galleggiamento. Qualche attrito con Bankitalia, Corte dei Conti e sindacati, ma è poca cosa ...