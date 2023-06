Operaio morto travolto da una lastra di cemento | due indagati

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscritto due persone nel registro degli indagati per la morte di Giuseppe Spagna, l'39enne deceduto martedì scorso, schiacciato da una lastra di cemento nel cantiere per i lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza del torrente Canna", a Rocca Imperiale. Le due persone ...Luigi di anni ne aveva 63, la pensione era lì a un passo, uncon una lunga esperienza nelle installazioni elettriche ed edili: èdopo essere caduto da un ponteggio nell'azienda vetraria ...Com'è tristemente noto, l', di origine romene, ma residente da tanti anni in Italia, a Montefalco, dove si era ben inserito, aveva formato una famiglia ed era molto conosciuto e ben voluto, ...

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscritto due persone nel registro degli indagati per la morte di Giuseppe Spagna, l'operaio 39enne deceduto martedì scorso, schiacciato da una lastra di ...Drammatico incidente a Gallio, in provincia di Vicenza, in località Stoccareddo: un ragazzo di 30 anni, Riccardo Bacù, è morto mentre aiutava ...