Omicidio Giulia Tramontano | convalidato l’arresto di Alessandro Impagnatiello | “Ho fatto tutto da solo | ero stressato” Il gip ha escluso aggravanti di premeditazione e crudeltà

(Di sabato 3 giugno 2023) Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Angela Minerva, hail fermo di, accusato dell’della fidanzata, incinta al settimo mese e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata nella serat

NO ALLA PREMEDITAZIONE - Il barman, che ha confessato l'della fidanzata facendone ritrovare il corpo, sostiene di 'aver agito senza un reale motivo,...Tramontano, la confessione choc del ..., la madre di Impagnatiello in lacrime: 'Alessandro è imperdonabile. Ma non era così' Non è riuscita a trattenere le lacrime Sabrina Paulis, la madre di Alessandro Impagnatiello , il ...... la mamma a La Vita in Diretta: 'Mio figlio è un mostro, chiedo perdono alla famiglia di' ...che ha precedenti ed è stato sottoposto a fermo e portato in carcere con l'accusa di. N ei ...

Durante l’interrogatorio di ieri davanti alla giudice di Milano, Alessandro Impagnatiello ha raccontato i momenti antecedenti l’omicidio di Giulia Tramontano, la compagna incinta di 7 mesi. Alessandro ...Sono le parole che ha ripetuto Alessandro Impagnatiello al suo legale dopo aver confessato l'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata incinta al settimo mese. Parole che oggi il legale, l'avvocato ...