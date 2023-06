Omicidio di Giulia Tramontano | la sorella Chiara | Lei sapeva del tradimento da gennaio e aveva pensato di abortire Rientrò a casa dei genitori ma poi tornò da lui

(Di sabato 3 giugno 2023) In merito all'diarriva anche il verbale dellache confessa come la 29enne brutalmente uccisa a Senago avesse scoperto ache Alessandro Impagnatiello avesse "un'altra relazione sentimentale con un'altra ragazza e che, per via di questa situazione" Gi

I colpi mortali vengono sferrati intorno alle 20,30 e dopo l'il barman cerca di bruciare il corpo dinella vasca da bagno, senza riuscirci. In quelle ore cerca anche di sviare le ...... nel febbraio del 2021 Il barman, ora in carcere per l', aveva detto alla compagna 'di avere un'altra relazione sentimentale con un'altra ragazza e che, per via di questa situazione''...Per l'è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato il cittadino ivoriano Rudy Guede. Gli altri due sospettati, l'americana e coinquilina di Meredith Amanda Knox e l'italiano ...

Omicidio Giulia Tramontano, la sorella: "Sapeva del tradimento già a gennaio" TGCOM

"Il corpo era bruciato nella parte centrale, le ho dato fuoco con un accendino. Le fiamme, però, si sono spente da sole e non sono riuscito nell'intento di ridurre tutto in cenere". Raccapriccianti le ...Per il giudice delle indagini preliminari Alessandro deve restare in carcere: "potrebbe uccidere ancora", in particolare l'altra compagna, la ragazza italo inglese che nella notte tra il 27 e il 28 ...