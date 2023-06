Omar Favaro | indagato per violenza sessuale e maltrattamenti sull' ex moglie | «Ti sfregio con l' acido»

... ed è di nuovo finito nei guai, con accuse di violenze e minacce nei confronti della ex moglie e maltrattamenti in famiglia di cui sarebbe rimasta vittima anche una figlia in tenera età,,...Ventidue anni fa, insieme alla fidanzata Erika De Nardo, uccideva la madre e il fratellino della ragazza con 97 coltellate. I due assassini avevano 17 e 16 anni: tutti ricordano la vicenda come il delitto ..., che era minorenne ai tempi del delitto e oggi ne ha 40, è stato accusato dalla Procura di ... Lorenzo Repetti, l'avvocato che aveva seguitoper il delitto di Novi, lo assiste nuovamente: '...

Omar Favaro, 22 anni dopo delitto Novi Ligure: accusato di violenza su ex moglie e figlia Sky Tg24

Nel 2001, insieme alla fidanzatina Erika, uccise la madre ed il fratellino di lei con 97 coltellate. Un episodio che sconvolse il Paese.