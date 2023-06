Omar Favaro | 22 anni dopo il delitto di Novi Ligure nuove accuse di violenze e maltrattamenti su ex moglie e figlia

Quel 21 febbraio 2001 la coppia di fidanzati Erika De Nardo e, all'epoca entrambi sedicenni, uccisero con 96 coltellate la madre della ragazza Susy Cassini e il fratellino Gianluca De ...Era il 21 febbraio del 2001 quando il nome diappare associato a quello della fidanzata Erika De Nardo per la strage in cui vennero uccisi con 97 coltellate Susy Cassini e il piccolo Gianluca di 11 ...Nuove accuse per, a 22 anni dalla strage di Novi Ligure. L'uomo, oggi 40enne, è accusato di violenze nei confronti della ex moglie e maltrattamenti in famiglia. Era il 2001 quandoaiutò la fidanzata ...

Novi Ligure, Omar Favaro accusato di violenze sull'ex moglie | L'avvocato contro la donna: "Tutto infondato" TGCOM

L'avvocato Repetti difensore dell'uomo condannato in passato per il delitto di Novi Ligure: "La donna mira a ottenere vantaggi in una causa civile di separazione" ...Tra i due è in corso una causa di separazione molto conflittuale, in cui si discute dell'affidamento della figlia minorenne. Gli inquirenti: "Caso partito da segnalazioni pubbliche" ...