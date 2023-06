Offensiva delle Ong | due navi violano il decreto Piantedosi

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 giugno 2023) Disattende le disposizioniautorità italiane e approda a Lampedusa anziché a Trapani. Una violazione delche per la nave Mare Go di una Ong tedesca vale un fermo di venti giorni e una multa. Il natante, con a bordo 36 migranti soccorsi nel Mediterraneo, aveva ricevuto l'ordine dalla Capitaneria di porto di approdare a Trapani come porto sicuro. Ma la Mare Go, in barba alle norme che vigono nello Stato italiano, attracca nello scalo dell'isolaPelagie, dove è attualmente ancorata. E così ad attendere nel porto la nave c'erano la Guardia di Finanza e la Guardia costiera. Alle autorità italiane, il comandante dell'imbarcazione aveva detto che non sarebbe stato in grado di accompagnare in sicurezza fino a Trapani i trentasei naufraghi salvati, dunque si sarebbero diretti verso l'approdo ...