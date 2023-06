Nuovo appuntamento con “Confessione Report” | le anticipazioni di sabato 3 giugno

Leggi su 361magazine

(Di sabato 3 giugno 2023), in seconda serata, su Retequattro,con le inchieste di «er», il programma di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani. Il programma si occupa ancora una volta di pedofilia, non per puntare l’indice contro la Chiesa e screditarne la funzione, ma per essere vicino alle vittime, troppo spesso inascoltate e dimenticate. Leggi anche –> Temptation Island, un ex gieffino nel cast? Raffaella Mennoia interviene L’inviata Mediaset approfondisce due vicende drammatiche, tra Calabria e Liguria, che fanno luce sulle difficoltà di chi deve denunciare e ottenere giustizia. Le comunità dei fedeli sono spaccate, tra colpevolisti e innocentisti; le sentenze del tribunale civile ed ecclesiastico, si contrappongono; fra accuse e smentite, la verità ...