“Nuovi guai” Omar | 22 anni dopo Novi Ligure la notizia sull’ex fidanzatino di Erika

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 giugno 2023) Strage di, la scoperta22. Correva il 2001 quando la madre e il fratellino diDe Nardo sono stati uccisi a coltellate. Stando alle parole difornite in un primo momento a ucciderli sarebbero stati due ladri entrati nel loro appartamento del quartiere Lodolino di, nell’alessandrino, ma come ormai è noto, le cose sono andate diversamente.e il fidanzato, una volta portati in caserma, vengono lasciati soli in una stanza dove non sanno di essere visti e sentiti. I due parlano del delitto e si accordano sulla versione da fornire agli investigatori. Oggiha 40e su di lui peserebbe un’altra scoperta choc. Strage di ...