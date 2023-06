Nudo sull’altare papale | dopo la profanazione in San Pietro si celebra il rito di penitenza

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 giugno 2023) Città del Vaticano – L’arciprete della basilica di Sanin Vaticano, il cardinale Mauro Gambetti, hato questa mattina, presso l’Altare della Confessione unpenitenziale in seguito alladell’altaredi giovedì sera (leggi qui). La basilica era prossima alla chiusura quando un uomo in stato emotivo alterato, si è avvicinato all’altare situato sotto il baldacchino del Bernini, si è spogliato rapidamente ed è saltato sopra il piano di marmo. Sulla schiena aveva scritto a pennarello “Save children of Ukraina”, salvate i bambini dell’Ucraina. Il tutto sotto gli occhi sbigottiti dei fedeli e dei visitatori, subito allontanati. La sicurezza ha quindi bloccato l’uomo. Non ha gridato né opposto resistenza ai primi custodi che sono accorsi per farlo scendere e rivestire, ...