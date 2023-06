Nubifragio a Matera | le incredibili immagini dell’acqua che invade i Sassi video

(Di sabato 3 giugno 2023). Tre persone sono state soccorse e messe in salvo dai vigili del fuoco. Erano rimaste bloccate dagli allagamenti a causa delle intense piogge. Ilha provocato numerosi disagi ae nei Comuni della provincia. Un turista francese di 32 anni, che si era perso ieri sera vicino al ponte in legno che attraversa il torrente Gravina a, è stato raggiunto da tre specialisti del gruppo Saf (speleo alpino fluviale). Era in buono stato di salute. E una volta messo in salvo è stato affidato alle cure del 118. Sempre in serata una ragazza di 25 e un ragazzo di 28 anni sono stati soccorsi in un terreno nella zona di Calciano scalo. Dove erano rimasti bloccati a causa di un allagamento. Erano molto spaventati e, una volta riportati in sicurezza, sono stati accompagnati alle ...

Unsi è abbattuto nel pomeriggio di ieri, 2 giugno, a, provocando allagamenti in varie aree urbane e periferiche. Alcuni tratti stradali sono chiusi per la presenza di detriti o ...Ieri è toccato a Taranto, oggi acon pioggia mista a grandine nel pomeriggio. Chiusi vari tratti di strada, l'intensa e repentina precipitazione ha sorpreso anche i molti turisti presento nella città dei Sassi. ...La protezione civile diha diffuso un'allerta: 'Attenzione a causa delle avverse condizioni meteo si invita la cittadinanza a non uscire di casa. Si stanno chiudendo vari tratti di strada. In ...

La pioggia trasforma le strade in fiumi e un uomo viene trascinato dalla corrente in una via del centro storico ...In risposta al maltempo e alle piogge intense che hanno colpito Potenza, i residenti avranno l'opportunità di mantenere accesi i termosifoni fino al 15 ...