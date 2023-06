Novità in arrivo per Lorella Cuccarini | potrebbe lasciare “Amici” e passare in Rai

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 3 giugno 2023)perin Raiinper la celebre showgirl, che sembra avere solo l’imbarazzo della scelta per il suo futuro televisivo. Secondo le ultime indiscrezioni,decidere di abbandonare definitivamente il ruolo di professoressa di ballo nella prossima edizione didi Maria De Filippi per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newsinteressarti: Valentin Francesca,post shock:”relazione con Tocca!”,addio Todaro GF Vip, Dayane contro Tommaso. Gli ospiti della nuova puntata Maria De Filippi: Il suo futuro in Mediaset ...