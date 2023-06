(Di sabato 3 giugno 2023) Un colpo di reni inaspettato, ma assolutamente meritato in un sabato molto difficile per tutti. Dietro a Verstappen e Sainz c'è Landoin terza posizione, felice di essersi preso, nelle ...

Sabato 3 giugno 2023, qualifica 1 - Max Verstappen (Red Bull - Honda) - 1'12'272 - Q3 2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'12'734 - Q3 3 - Lando- Mercedes) - 1'12'792 - Q3 4 - Pierre Gasly ...Guarda anche GP Spagna GP Spagna: le foto delle qualificheok nelle curve veloci A caldo Landoha detto: " Non pensavo di fare questo risultato. Sono contento di essere terzo, quasi ...Terza piazza per ladel britannico Lando(+0'520) davanti all'Alpine del francese Pierre Gasly (+0'544). Quinta la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0'546), poi l'Aston Martin ...

Norris: "McLaren che curve veloci, risultato impensabile!" Autosprint.it

Norris ha parlato di una MCL60 che trova terreno fertile nei curvoni veloci, ma non si aspettava di essere così in alto alla fine delle qualifiche ...Succede di tutto in queste qualifiche del Gran Premio di Spagna ma alla fine a spuntarla è sempre il solito Super Max Verstappen, che con un 1:12:272 conquista la sua ventiquattresima pole in carriera ...