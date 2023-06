No! Non c’è stato un saluto fascista della “Decima MAS” durante la parata del 2 giugno delle Forze Armate

Leggi su open.online

(Di sabato 3 giugno 2023) Nel corsodel 22023, davanti al PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, diversi utenti hanno notato un presunto “” da parte di un corpo militare che successivamente avrebbe urlato «». Il gruppo ècitato sui social come l’unità X MAS nota per aver collaborato con i tedeschi contro gli Alleati macchiandisi di crimini di guerra. Il collegamento con il fascismo viene posto in quanto sulla tribunaistituzioni c’erano il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i PresidentiCamere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, di fatto esponenti dei partiti di destra. Per chi ha fretta Il ...