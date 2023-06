(Di sabato 3 giugno 2023) L’esaltazione generale per l’AI generativa può far dimenticare cosa sia, davvero, la tecnica fotografica. Basta tenere in mano per un paio d’ore un dispositivo avanzato come la nuova macchina fotografica di, però, per rinfrescarsi la memoria

Nikon Z8 e il senso delle fotocamere professionali nell’epoca di Midjourney la Repubblica

L’esaltazione generale per l’AI generativa può far dimenticare cosa sia, davvero, la tecnica fotografica. Basta tenere in mano per un paio ...(Cultura) Nella mostra al Top - Tokyo Photographic Art Museum - è esposto, in mezzo agli altri, l'ultimo suo lavoro «Bukubuku». Di Manuela De Leonardis ...