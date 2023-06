Nikon Z8 e il senso delle fotocamere professionali nell’epoca di Midjourney

(Di sabato 3 giugno 2023) L’esaltazione generale per l’AI generativa può far dimenticare cosa sia, davvero, la tecnica fotografica. Basta tenere in mano per un paio d’ore un dispositivo avanzato come la nuova macchina fotografica di, però, per rinfrescarsi la memoria

Bastano pochi minuti per prendere confidenza con i controlli e la posizione dei tasti, studiate alla perfezione, anche per chi come noi non ha una "memoria muscolare" nelle mani.

Abbiamo provato la Nikon Z 8 in anteprima alla presentazione italiana, in questo articolo vi presentiamo le nostre prime impressioni.