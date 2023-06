NEWS MILAN | Leao | “Speriamo di fare grandi cose in futuro”

Di contro, infine, se l'Inter dovesse perdere e ilvincere sarebbe il Diavolo a chiudere terzo e la Beneamata quarta. Dettagli che però fanno ballare qualche milione di euro che nessuna società ...Commenta per primo Brahim Diaz verso il rientro al Real Madrid, così ilsi prepara a tornare sul mercato a caccia di un attaccante esterno per la fascia destra. Lo spagnolo Asensio è destinato al PSG, così i rossoneri ripensano all'italiano Berardi del Sassuolo. ...... ci sarebbe un problema burocratico legato agli agenti del giapponese dietro il piccolo rallentamento rispetto all'iniziale piano di marcia per Kamada al. L'affare, assicurano fonti vicine all'...

La trasferta di Udine non è soltanto una passerella per la Juventus, l’ultima giornata di una stagione complicatissima, iniziata con una dirigenza e con grandi obiettivi e chiusa con una rivoluzione a ...Come la non vittoria della Roma, attualmente a 60 punti e reduce alla delusione e dalla stanchezza per la finale persa di Europa League, impegnata all’Olimpico contro lo Spezia, in lotta per non retro ...