Thiago Motta ha rifiutato la proposta di De Laurentiis , secondo quanto filtra da. O meglio: ha scelto di puntare sul Bologna e dunque ha provveduto personalmente a eliminare il proprio nome dalla lista relativa alla panchina azzurra. Il presidente ha incontrato Thiago a ...

Napoli, tutte le piste per l’allenatore: chiamata a Nagelsmann Corriere dello Sport

Il miglior giocatore del campionato italiano è del Napoli e resterà ancora a lungo in azzurro, scrive la Gazzetta dello Sport in merito a Kvaratskhelia eletto ieri MVP della Serie A e che a breve potr ...Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, al termine della gara vinta contro il Sassuolo in Serie A ai microfoni di Dazn ha parlato del suo possibile addio dalla panchina viola.