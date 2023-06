Napoli-Sampdoria | alle 17 la conferenza stampa di Spalletti live

Il sindaco Manfredi ha infine autorizzato l'installazione di un maxi - schermo anche nello Spazio Comunale Piazza Forcella per vedere la partitae i successivi festeggiamenti. ...Domani darà l'addio alnella festa scudetto allestita per l'ultima di campionato per la gara con la, ma quale sarà il futuro di Luciano Spalletti Lui ha dichiarato di voler 'allenare la figlia piccola', ...Ilcontinua nella sua preparazione per l'ultima partita di campionato contro la. Gli azzurri proveranno a vincere per chiudere a quota 90 ...

Napoli-Samp in chiaro sui maxischermi: i dettagli sulla festa scudetto Corriere dello Sport

«Considerata l'alta richiesta dei tifosi per assistere all'ultima partita di campionato Napoli-Sampdoria prevista per domani allo stadio Maradona e seguendo la ...Luciano Spalletti ha recuperato un pezzo in difesa in vista di Napoli-Sampdoria, ultima di campionato. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno ...