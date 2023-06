Napoli | Politano e Olivera out contro la Sampdoria

(Di sabato 3 giugno 2023) Tutto pronto per l’ultima partita di campionato, o quasi. Ilsfiderà al Maradona la, già retrocessa in Serie B. Mister Spalletti prepara la sfida al Konami training Center di Castel Volturno. Alla fine del match ilalzerà al cielo dopo 33 anni la coppa della Serie A. Durante l’ultimo allenamento,non ha lavorato in gruppo, per lui solo terapie.ha lavorato sul campo in maniera individuale. Di seguito il report dell’ultimo allenamento prima della partita: “Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il matchlain programma domani allo Stadio Maradona per l’ultima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e ...

