Napoli | l' annuncio del sindaco Manfredi su Spalletti | ' Lui ancora non lo sa'

(Di sabato 3 giugno 2023)si prepara alla festa Scudetto , in programma dopo la partita trae Sampdoria di domenica 4 giugno. La città partenopea non vede l'ora di iniziare con le celebrazioni, ma vive le ultime ...

La città partenopea non vede l'ora di iniziare con le celebrazioni, ma vive le ultime settimane con un po' di amarezza per l'imminente addio di Luciano ...Lo ha detto a Sicomunicazione il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla vigilia dei festeggiamenti per il terzo scudetto, previsti per domani 4 giugno. L'annuncio è arrivato nel corso della presentazione del libro del giornalista Gianfranco Coppola, "Campioni per sempre. Terzo scudetto, leggende del Napoli allo specchio" (edito da LeVarie).

Il sindaco partenopeo ha confermato la decisione per celebrare il tecnico di Certaldo: "È stato il condottiero di quest'anno" ..."Sicuramente daremo la cittadinanza a Spalletti perché il tecnico è stato il condottiero di quest'anno". Alla vigilia dei festeggiamenti per il terzo ...