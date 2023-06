Napoli | il report dell’allenamento del 3 giugno

Di seguito ildell' ultimo allenamento prima della partita : ' Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma ...Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani allo Stadio Maradona per l'ultima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione ...Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani allo Stadio Maradona per l'ultima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione ...

Napoli, report allenamento 3 giugno – SSC Napoli SSC Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento della squadra alla vigilia della sfida contro la Sampdoria ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani allo Stadio Maradona per l'ultima giornata di Serie A.